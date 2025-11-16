Экономическое сотрудничество обсудили главы МИД Грузии и Израиля

Глава МИД Грузии в ходе поездки в Израиль провела встречу с местным коллегой. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и безопасность в регионе.

В понедельник, 17 ноября, состоялась встреча глав МИД Грузии и Израиля Маки Бочоришвили и Гидеона Саара. Об этом сказано в сообщении, распространенном грузинским министерством.

Центральными темами обсуждения стали отношениях двух стран в различных сферах и региональная безопасность.

В частности, министры поговорили об исторических и культурных связях Грузии и Израиля, а также о перспективах углубления торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности. Бочоришвили приветствовала соглашение между Израилем и ХАМАС по первой фазе мирного плана по сектору Газа. Она также отметила усилия Соединенных Штатов и президента этой страны Дональда Трампа в достижении договоренностей.

Кроме того, руководитель грузинского внешнеполитического ведомства в очередной раз подтвердила поддержку Тбилиси мирного урегулирования конфликта.

В завершение министры подтвердили настрой на продолжение взаимодействия в двустороннем формате.