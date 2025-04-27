Вестник Кавказа

Дзюдоист с Кубани взял золото чемпионата мира в Венгрии

Дзюдоист с Кубани взял золото чемпионата мира в Венгрии
© Фото: Федерация дзюдо России
Тимур Арбузов одолел трехкратного чемпиона мира Тато Григалашвили в финале мирового первенства.

Российский дзюдоист Тимур Арбузов добыл золотую медаль чемпионата мира в Будапеште. Триумф Арбузова стал первым для российских спортсменов с 2023 года. 

Родившийся в Краснодарском крае Арбузов прошел турнирную дистанцию уверенно: ни отдал оппонентам ни балла. В главном поединке российский спортсмен встретился с грузином Тато Григалашвили, который ранее буквально доминировал на мировом первенстве и взял три чемпионских титула. Медаль высшего достоинства досталось российскому дзюдоисту. 

Отметим, что Арбузов, выступающий в весе до 81 кг, в апреле одолел Григалашвили в финале Чемпионата Европы.

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