Двух запросивших помощь альпинистов спустили с Эльбруса

В КБР пришли на помощь двум альпинистам, которые застряли на Эльбрусе на высоте более 5 тыс метров. Мужчин эвакуировали, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус двух альпинистов из Якутска. Об этом рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 00.10 мск воскресенья, спасательные работы завершены. Альпинистов из Якутска в составе двух человек эвакуировали на высоту 3750 метров (район станции Гара-Баши)"

– пресс-служба

От дальнейшей помощи альпинисты отказались.

Что произошло?

Накануне на высоте 5,5 тыс метров на западном склоне Эльбруса застряли двое альпинистов. Свой маршрут они зарегистрировали.

Во время восхождения один из альпинистов травмировал ногу, после чего они попросили о помощи. В спасательной операции приняли участие 17 человек и 3 единицы техники.