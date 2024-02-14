Ночная рыбалка оказалась фатальной для жителя Эльхотово

Ночная рыбалка на реке Терек для 55-летнего жителя североосетинского села Эльхотово закончилась трагедией – он упал в воду и утонул, его тело в русле реки нашли сельчане. Почему он не удержался на берегу, предстоит выяснить следователям.

Минувшей ночью житель крупного села Эльхотово в Северной Осетии утонул на ночной рыбалке, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Страсть к ночной рыбной ловле погубила жителя североосетинского села Эльхотово – его соседи встревожились, когда утром 55-летний рыбак не вышел на связь. Рыбачил он обычно под мостом на реке Терек, отличающейся буйным нравом, засиживался он на прикормленном месте на всю ночь, передает "АиФ-Ставрополье".

На берегу оказались только велосипед и удочки пропавшего мужчины, и тогда сельчане попросили о помощи в его поисках спасателей.

Нашли тело рыбака спустя два часа – сильное течение унесло его тело дальше вниз по течению. Спасатели доставили его на берег и передали полицейским.

Сейчас следователи пытаются выяснить, как рыбак оказался в воде: впрочем, его шансы на спасение были невелики – уж очень строптивое течение у реки в этом месте.