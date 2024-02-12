Вестник Кавказа
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Столкновение двух машин унесло жизни нескольких человек на Ставрополье

ДТП с участием двух машин унесло жизни трех человек на Ставрополье
© Фото: Госавтоинсекция Ставрополья
На автодороге в Ставропольском крае столкнулись два отечественных легковых транспортных средства. Жертвами аварии стали пассажиры одной из машин.

Вечером 16 февраля в Кировском округе Ставропольского края произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сказано в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 48-м километре дороги Георгиевск – Новопавловск примерно в 21:00.

В ДТП столкнулись ВАЗ-21124 и Lada Granta.

"По неустановленным пока причинам произошло столкновение встречно движущихся автомобилей ВАЗ-21124 и Lada Granta. От полученных травм на месте скончались три пассажира "двенадцатой", жители КБР"

– Госавтоинсекция Ставрополья

В аварии также получили различные травмы водители и пассажир Lada Granta. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением медиков.

По факту случившегося начата проверка. Известно, что автомобилем ВАЗ управлял 26-летний житель Кабардино-Балкарии, которого несколько дней назад привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. За рулем Lada Granta находился 34-летний мужчина, проживающий в Кировском округе.

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