Столкновение двух машин унесло жизни нескольких человек на Ставрополье

На автодороге в Ставропольском крае столкнулись два отечественных легковых транспортных средства. Жертвами аварии стали пассажиры одной из машин.

Вечером 16 февраля в Кировском округе Ставропольского края произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сказано в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 48-м километре дороги Георгиевск – Новопавловск примерно в 21:00.

В ДТП столкнулись ВАЗ-21124 и Lada Granta.

"По неустановленным пока причинам произошло столкновение встречно движущихся автомобилей ВАЗ-21124 и Lada Granta. От полученных травм на месте скончались три пассажира "двенадцатой", жители КБР"

– Госавтоинсекция Ставрополья

В аварии также получили различные травмы водители и пассажир Lada Granta. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением медиков.

По факту случившегося начата проверка. Известно, что автомобилем ВАЗ управлял 26-летний житель Кабардино-Балкарии, которого несколько дней назад привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. За рулем Lada Granta находился 34-летний мужчина, проживающий в Кировском округе.