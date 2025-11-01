Двух граждан Франции освободили из тюрьмы в Иране

Иран выпустил из тюрьмы двух граждан Франции, находившихся за решеткой в течение более трех лет по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.
В сообщении главы государства, опубликованном на его страницах в соцсетях, сказано, что он испытывает огромное облегчение в связи с освобождением 41-летней Сесиль Колер и 72-летнего Жака Париса.
"Я приветствую этот первый шаг"
– Эммануэль Макрон
Он добавил, что в настоящее время Франция продолжает диалог с руководством Исламской Республики, чтобы позволить гражданам поскорее вернуться на родину.
В свою очередь, глава МВД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что Колер и Парис ожидают своего окончательного возвращения домой. По его словам, в настоящее время они находятся в безопасности во французской резиденции в Тегеране.