Двое грабителей погибли на золотом руднике в Узбекистане

Опубликовано: 8:45, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На руднике в Узбекистане были найдены тела двух мужчин с мешками с золотоносной рудой. Ведется доследственная проверка.

Двое мужчин погибли при попытке похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана. Об этом проинформировали в пресс-службе генпрокуратуры страны.

"На подземном руднике "Зармитан" (принадлежит Навоийскому горно-металлургическому комбинату – ред.) в Кушрабатском районе Самаркандской области обнаружены тела двух молодых людей со следами тяжелых травм"

– пресс-служба

В беседе с РИА Новости представитель генпрокуратуры отметил, что грабители незаконно проникли в шахту. При них были найдены мешки с золотоносной рудой.

Согласно предварительной версии погибшие могли быть сбиты самосвалом, вывозившим руду. На месте работают правоохранители, ведется доследственная проверка.