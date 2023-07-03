Двое грабителей погибли на золотом руднике в Узбекистане

На руднике в Узбекистане были найдены тела двух мужчин с мешками с золотоносной рудой. Ведется доследственная проверка.
Двое мужчин погибли при попытке похитить золотую руду с подземного рудника в Самаркандской области Узбекистана. Об этом проинформировали в пресс-службе генпрокуратуры страны.
"На подземном руднике "Зармитан" (принадлежит Навоийскому горно-металлургическому комбинату – ред.) в Кушрабатском районе Самаркандской области обнаружены тела двух молодых людей со следами тяжелых травм"
– пресс-служба
В беседе с РИА Новости представитель генпрокуратуры отметил, что грабители незаконно проникли в шахту. При них были найдены мешки с золотоносной рудой.
Согласно предварительной версии погибшие могли быть сбиты самосвалом, вывозившим руду. На месте работают правоохранители, ведется доследственная проверка.