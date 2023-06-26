Общественный транспорт Москвы изменит свои маршруты в среду в связи с празднованием Курбан-байрама, сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.
В ведомстве заявили, что маршруты изменились для наземных транспортов С6, который вместо привычного маршрута по улицам Хачатуряна и Каргопольской будет передвигаться по улице Декабристов до улицы Бестужевых.
Также изменения коснутся маршрута 98, который в сторону МЦД "Лиазоново", отправится по улице Декабристов. Автобус 803 проедет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.
Остановка на станции метро "Отрадное" не будет работать ночью для маршрута H9. Не будут действовать и остановки "Новый Иерусалим", "Улица Санникова", "Каргопольская улица", "Детская поликлиника" и "Пенсионный фонд".
Помимо этого, автобусы, направляющиеся в сторону Кутузовского проспекта, не будут проезжать через станцию "Минская".