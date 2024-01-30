Мусульманские праздники 2024: какой праздник в исламе сегодня?

В мусульманском лунном календаре два праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Помимо них, последователи ислама чтут другие значимые дни, связанные с религией.

Мусульманские праздники – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Это не просто основные, но, по сути, единственные праздники в исламе.

Однако, кроме них, есть ряд важных дней, которые также тем или иным образом почитаются мусульманами.

Какого числа Ураза-байрам 2024?

Праздник разговения, или Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам - один из двух главных праздников в исламе. Он отмечается в первый день месяца Шавваль. В этом году мусульмане отпразднуют его 10 апреля.

Ураза-байрам знаменует завершение священного для последователей ислама месяца Рамадан. На протяжении 30 дней верующие соблюдают пост (уразу), главное условие которого – отказ от еды и питья в дневное время суток. В 2024 году Рамадан начнется 11 марта, а завершится 9 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманам в это время разрешено есть только ночью – после заката (ифтар) и до восхода Солнца (сухур). При этом верующим стоит поститься правильно. Отпускать уразу стоит с фиников или воды. Нужно избегать продуктов, которые вызывают жажду. Самый лучший вариант – переход на здоровую пищу с исключением из рациона сладостей, кофе, жирных и соленых блюд.

В день празднования Ураза-байрам держать пост запрещено. Воздержание от еды и питья в Праздник разговения – большой грех. Кроме того, нельзя в этот день работать и совершать домашние дела. В праздник принято накрывать столы, навещать своих родных и близких, а также раздавать милостыню.

Какого числа Курбан-байрам 2024?

Курбан-байрам – второй важный исламский праздник, который празднуется через 70 дней после Ураза-байрам, на 10-й день месяца Зуль-Хиджа. В этом году верующие отметят его 16 июня.

Курбан-байрам в переводе с тюркского, а Ид аль-Адха – с арабского, означает Праздник жертвоприношения, которое выступает главной традицией этого дня.

История Курбан-байрам берет свое начало с повествования о пророке Ибрагиме, который должен был принести своего сына Исмаила в жертву. Ибрагим и Исмаил согласились пойти на такой шаг, но в самый последний момент Аллах заменил жертву на ягненка и, приняв его, даровал жизнь сыну пророка. Это было испытание веры, с которой Ибрагим справился. С тех пор верующие вспоминают милость Аллаха и преданного ему Ибрагима и его сына.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный атрибут праздника – обряд жертвоприношения. Кроме того, за полтора месяца до Курбан-байрама верующие готовятся к совершению хаджа :-- паломничества к святым местам в Мекке и Медине. Хадж - один из пяти столпов ислама, который мусульманин обязательно должен совершить хотя бы один раз в жизни. В День Ид аль-Адха также принято угощать всех нуждающихся, навещать родственников и друзей.

Важные дни в исламе

Помимо двух главных праздников, у мусульман есть еще другие значимые дни, которые также почитаются верующими.

Исра и Мирадж

Это ночное путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и вознесение его на небеса, а затем достижение того места, о котором никто не знает. Ночь путешествия и вознесения в этом году была 7-8 февраля.

День Ашура

Один из памятных дней в исламе. Его история связана со значимыми для мусульман событиями: сунниты в этот день вспоминают спасение пророка Мусы, а шииты скорбят по имаму Хусейну, который погиб во время битвы при Кербиле в 680 году. В 2024 году День Ашура выпадает на 16 июля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мавлид

Это день рождения пророка Мухаммеда. Он отмечается в 12-й день месяца Рабиуль Авваль. Сама точная дата не известна, но мусульмане считают, что она приходится на 1-е число месяца. В этом году Мавлид будет отмечаться 15-16 сентября.