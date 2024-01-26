Исра и Мирадж 2024: что это такое и что нужно делать в ночь Мирадж?

Исра и Мирадж – это ночное путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и вознесение на небеса. В 2024 году Ночь Мирадж будет отмечаться в ночь с 7 на 8 февраля.

Ночь Мирадж – важная дата для всех мусульман. Именно в эту ночь пророк Мухаммед отправился в Иерусалим, где вместе с пророками совершил намаз и вознесся на небеса. В эти дни верующие совершают молитвы, читают салаваты пророку Мухаммеду и прощают родных и близких за старые обиды.

Что такое Исра и Мирадж?

Исра – ночное путешествие пророка Мухаммеда из мечети аль-Харам в Мекке в мечеть аль-Акса в Иерусалиме. Мирадж – вознесение пророка на небеса и достижение того места, о котором никто не знает.

Ночное путешествие в Иерусалим (аль-Исра) случилось после того, как к лежавшему у Каабы пророку явился ангел Джабраил, который без боли и крови достал сердце пророка и омыл в наполненном верой золотом тазе. Затем он вернул его на прежнее место.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После ангел предложил пророку отправиться в Иерусалим. Для этого к нему подвели крылатое белое животное Бурак. Мухаммед прибыл в мечеть аль-Акса, где встретил пророков Адама, Ису, Ибрагима, Мусу, Яхью, Харуна, Юсуфа и Идриса. В качестве имама Мухаммед вместе со всеми пророками совершил молитву.

После того, как Мухаммед вышел из мечети, к нему подошел ангел Джабраил и предложил выбрать одну из двух чаш: первая была с молоком, а вторая – с вином.

Мухаммед, предпочтя сосуд с молоком, выбрал чистоту. Вскоре он и ангел Джабраил были вознесены на небеса. Пророк увидел, как с неба опускается освещенная неземным светом лестница, и мгновенно поднялся по ней (аль-Мирадж).

Дверь первого неба им открыл Адам, дверь второго – Иса и Яхья, третьего – Юсуф, четвертого – Идрис, пятого – Харун, шестого – Муса, а седьмого – Ибрагим.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После Мухаммед и Джабраил вознеслись к Лотосу крайнего предела – местность предела всего, окончания любого пути и знания творений. Ангел попрощался с пророком, который отправился к Аллаху. Мухаммед предстал перед Всевышним и начал разговаривать с ним.

Пророк потом говорил, что Аллах ему "внушил то, что внушил". Всевышний предписал верующим совершать 50 намазов в сутки, после чего Мухаммед рассказал об этом Мусе, который посоветовал пророку вернуться к Аллаху и попросить облегчить предписание. Возвратившись, Аллах убавил еще пять молитв, на что Мусса снова попросил вернуться и облегчить предписание для уммы.

Мухаммед несколько раз ходил к Аллаху, пока Всевышний не ответил:

"Поистине, эти 5 молитв в сутки – за каждую из них я вознагражу десятикратно! Кто же задумает совершить благое и не сделает, то я запишу за это одно благодеяние. Если он совершит его, то я запишу 10. Кто задумает совершить плохой поступок и не совершит его, то я не запишу за ним ничего. Если же он задумает и совершит дурное, то я запишу за ним одно плохое деяние"

Пророк рассказал об этом Мусе, и Муса вновь говорил о прошении облегчения. Но Мухаммед ответил, что возвращался к Аллаху до тех пор, пока не почувствовал стыд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После того, как Мухаммед рассказал о своем ночном путешествии, многие не поверили этому. Многие стали отказываться от ислама. Усомнившись, верующие пошли к Абу Бакру за объяснениями, который заявил, что верит Мухаммеду.

Абу Бакр попросил пророка описать Иерусалим. Рассказ Мухаммеда о городе нашел подтверждение в словах Абу Бакра. После этого Мухаммед назвал Абу Бакра "правдивейшим".

Когда Ночь Мирадж 2024?

Мусульмане отмечают Ночь Мирадж в ночь с 26 на 27 число месяца Раджаб. В этом году Мирадж выпадает на ночь с 7 на 8 февраля. Ночь верующие должны провести во бдении, а 8 февраля необходимо прочесть нужные молитвы.

Что нужно делать в Ночь Мирадж?

Самое главное, что нужно делать в Ночь Мирадж, – молиться. За это мусульман ждет награда от Всевышнего. При этом богословы напоминают о чтении Корана, покаянии в своих греха, милосердии и раздаче милостыни. Кроме того, следует забыть и простить все обиды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что касается того, чего нельзя делать в Ночь Мирадж, то общие для мусульман запреты распространяются и на нее.

Пост

При желании перед и после ночи Мирадж лучше держать пост – уразу.

Что читать в Ночь вознесения Пророка?

В Ночь вознесения верующим следует читать и осмысливать Коран. Необходимо также произносить салаваты пророку Мухаммеду, делать дуа, надеясь на милость и заступничество Аллаха.

Как провести Ночь Мирадж?

Ночь Мирадж можно провести как одному, так и со своими родными и близкими. На чтение Корана можно приготовить угощения для своих друзей и родственников в качестве проявления любви, уважения и привязанности к словам Аллаха.

Помимо этого, Ночь Мирадж – хорошая возможность восполнить все пропущенные молитвы, помочь бедным, сиротам или людям, которые оказались в трудной ситуации.