Вестник Кавказа

Две грузинские телекомпании нарушили требования закона "О вещании"

Две грузинские телекомпании нарушили требования закона "О вещании"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии признали виновными в необоснованной критике две местные оппозиционные телекомпании Formula и TV Pirveli и напомнили, пока вербально, о новых нормах закона "О вещании".

Грузинские оппозиционные телекомпании Formula и TV Pirveli виновны в нарушении новых требований закона "О вещании" – такой вердикт сегодня вынесла Национальная комиссия по коммуникациям страны на основании жалобы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Претензии власти предъявляли к сайтам оппозиционных телеканалов, которые, не стесняясь в выражениях, использовали в своих новостях такие термины, как "нелегитимный парламент", "олигарх", "городской суд режима" и прочие агрессивные выпады, передает Sputnik Грузия.

Несмотря на признание вины, Комиссия не оштрафовала вещателей, строго следуя букве закона, согласно которому штрафом нарушитель облагается за второе нарушение в течение года.

Телеканалы увидели в этом попытку ввести в стране цензуру, хотя представители правительства неоднократно заявляли, что закон не предусматривает подавление инакомыслия, а требует правильной культуры в местных СМИ.

Напомним, в апреле 2025 года парламент Грузии утвердил поправки в закон "О вещании", требующие непредвзятости и точности СМИ при освещении новостей, публикацию своих источников и обязательство исправлять допущенные ошибки в кратчайшие сроки. Законом строго предписано для всех СМИ разделять факт и комментарий, а членам партий запрещено вести информационные выпуски.

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