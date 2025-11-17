Две "дочки" "Лукойла" в Болгарии выведены из-под санкций Великобритании

Вестник Кавказа

Лондон объявил об отмене санкционных мер в отношении двух болгарских "дочек" "Лукойла". Коммерческая деятельность, связанная с этими компаниями, снова разрешена.

Великобритания исключила из санкционных списков болгарские дочерние фирмы российской компании "Лукойл". Об этом сказано в генеральной лицензии, распространенной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании.

Так, отменены ограничительные меры в отношении Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

Генеральная лицензия действует до середины февраля 2024 года. Из документа следует, что в соответствии с лицензией разрешается проводить операции с компанией Lukoil Bulgaria и их "дочками" несмотря на санкции.

