Две баскетбольные команды из Азербайджана сыграют на Кубке Европы ФИБА

"Нефтчи" и "Абшерон" будут соревноваться в рамках Кубка Европы ФИБА.
Два баскетбольных клуба из Азербайджана выступят на Кубке Европы ФИБА. "Нефтчи" проходит в регулярную сетку напрямую, "Абшерону" предстоят отборочные игры.
Отметим, что "Нефтчи" завоевал серебряные медали чемпионата страны. "Абшерон", ставший 4 командой национального турнира, будет играть отборочные матчи.
Жеребьевка европейского турнира состоится 23 июля в Германии.
Ранее генсек Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов заявил, что от страны в европейских турнирах выступят два клуба. Победитель национального турнира, "Сабах", сыграет в Лиге Чемпионов.