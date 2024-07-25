Вестник Кавказа

Две баскетбольные команды из Азербайджана сыграют на Кубке Европы ФИБА

Две баскетбольные команды из Азербайджана сыграют на Кубке Европы ФИБА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Нефтчи" и "Абшерон" будут соревноваться в рамках Кубка Европы ФИБА.

Два баскетбольных клуба из Азербайджана выступят на Кубке Европы ФИБА. "Нефтчи" проходит в регулярную сетку напрямую, "Абшерону" предстоят отборочные игры. 

Отметим, что "Нефтчи" завоевал серебряные медали чемпионата страны. "Абшерон", ставший 4 командой национального турнира, будет играть отборочные матчи. 

Жеребьевка европейского турнира состоится 23 июля в Германии. 

Ранее генсек Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов заявил, что от страны в европейских турнирах выступят два клуба. Победитель национального турнира, "Сабах", сыграет в Лиге Чемпионов.

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