Два жителя Дагестана награждены за спасение тонущих в море туристок

В Дагестане за смелость при спасении утопающих наградили двух местных жителей. Они спасли тонущих в Каспии туристок из Чечни.

В Дагестане вручили благодарственным письма двум местным жителям, которые совместно с двумя жителями КБР спасли из неспокойного моря трех туристок из Чечни.

Награду дагестанцам Шамхалову Шамхалу и Баркаеву Шамилю вручил глава города Дагестанские Огни Замир Гаджимурадов.

"На городском пляже Дагестанских Огней двое братьев, выходцы из села Новый Уркарах, Шамиль Бараке и Шамхал Шамхалов, проявили исключительное мужество. Заметив, что тонут девушки из соседней Чечни, они, не раздумывая и рискуя жизнью в неспокойном море, бросились на помощь"

– пресс-служба администрации города

Также на помощь тонущим пришли Кодзев Сулейман и Батыров Имран из Кабардино-Балкарии. Совместными усилиями мужчинам удалось спасти троих тонущих девушек - отдыхающих из Чечни.

Шамиль Бараке и Шамхал Шамхалов получили благодарственные письма за проявленную смелость при спасении утопающих, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию. Как отметил глава города, подобные подвиги – яркий пример мужества и готовности оказать помощь в трудную минуту.