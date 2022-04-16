Вестник Кавказа

Два университета Северного Кавказа оказались в сотне лучших вузов РФ

Два университета Северного Кавказа оказались в сотне лучших вузов РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Forbes назвал 100 лучших высших учебных заведений России. В него вошли два университета: один расположен в Дагестане, второй в Ставропольском крае.

В топ-100 лучших высших учебных заведений России в 2025 году по версии Forbes вошли два северокавказских университета – Социально-педагогический институт в Дербенте и Ставропольский государственный медицинский университет.

Дагестанский вуз занял 81 место в списке и набрал 21,77 балла. СтГМУ с показателем 21,67 балла оказался на 82 месте.

Лучшим российским университетом был признан Московский-физико-технический институт (МФТИ) с 86 баллами. Позади остались Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) с 81,7 баллами и Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) с 81,01 баллами.

Учебные заведения оценивались по нескольким ключевым показателям: качеству нетворкинга, репутации у работодателей, международной репутации, академической среде и фактору Forbes.

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