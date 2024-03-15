МГУ им. Ломоносова – 270 лет: к юбилею старейшего и главного вуза России

Юбилей – 270-летие – празднует сегодня, в Татьянин день, Московский университет им. М. В. Ломоносова. Показываем, как выглядит сейчас первый российский университет, здание которого на Воробьевых горах символизирует всю российскую науку.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова – первый, старейший, главный и самый известный в мире российский вуз.

Он открылся благодаря первому русскому академику Михаилу Васильевичу Ломоносову и гордо носит сейчас его имя.

Московский университет был основан в 1765 году, и в 2025 году, в Татьянин день 25 января, он отмечает юбилей – 270 лет со дня основания.

Здание МГУ на Воробьевых горах стало символом российской науки.

"Вестник Кавказа" представляет фотогалерею Московского университета, который всегда – днем и ночью, зимой и летом, весной и осенью, в жару и в дождь – величествен и прекрасен.