Вестник Кавказа

МГУ им. Ломоносова – 270 лет: к юбилею старейшего и главного вуза России

"Вестник Кавказа"
Юбилей – 270-летие – празднует сегодня, в Татьянин день, Московский университет им. М. В. Ломоносова. Показываем, как выглядит сейчас первый российский университет, здание которого на Воробьевых горах символизирует всю российскую науку.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова – первый, старейший, главный и самый известный в мире российский вуз.

Он открылся благодаря первому русскому академику Михаилу Васильевичу Ломоносову и гордо носит сейчас его имя.
Московский университет был основан в 1765 году, и в 2025 году, в Татьянин день 25 января, он отмечает юбилей – 270 лет со дня основания.

Здание МГУ на Воробьевых горах стало символом российской науки.

"Вестник Кавказа" представляет фотогалерею Московского университета, который всегда – днем и ночью, зимой и летом, весной и осенью, в жару и в дождь – величествен и прекрасен.

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Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Акция Лучи Победы у главного здания МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ на закате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ осенью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Шуваловский корпус МГУ. Исторический факультет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ в тумане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Фанзона Чемпионата мира по футболу к главного здания МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ 9 мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Вид с Поклонной горы на главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
Главное здание МГУ в непогоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа
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