Открытки на Татьянин день 2025: картинки и поздравления с Днем студента

Татьянин день празднуют студенты, дорог он и всем, кто когда-то учился в вузе. Расскажем, когда День студента 2025 и о его истории, представим открытки и поздравления.

День российского студенчества, он же Татьянин день, – один из самых любимых праздников молодежи в России. Еще в XIX веке в этот праздник студентам можно было все.

Открытки с Татьяниным днем

В День студента, как следует из названия праздника, можно (и нужно!) поздравлять всех студентов, неважно какую специальность они получают, учатся на дневном, вечернем отделении или заочно.

Поздравить с Татьяниным днем можно с помощью прикольной или теплой открытки. В интернете можно найти красивые картинки на любой вкус с уже написанными пожеланиями. На них обычно запечатлена радостная, наслаждающаяся жизнью молодежь. Еще одна популярная тема – МГУ им. М.В. Ломоносова, здание которого на Воробьевых горах стало символом отечественной науки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Днем студента

К открытке можно добавить и красивое поздравление. Неважно, короткое оно будет или длинное, – главное здесь проявить внимание.

Текст поздравления можно найти в интернете, а можно написать его своими словами, подобрав их в соответствие с тем, какую профессию получает студент.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Днем студента! Желаю, чтобы на экзаменах всегда везло, после сессии не оставалось хвостов, а в зачетке были одни пятерки!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю успехов в учебе, чтобы все схватывалось на лету, удача не покидала, преподаватели сильно не докучали, а друзья помогали! Интересных лекций, плодотворных семинаров и увлекательных практик!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Татьяниным днем! Пусть время, проведенное в стенах университета, останется для тебя одним из самых теплых воспоминаний! Веселись, наслаждайся жизнью, будь самим собой – настоящим студентом!

Когда Татьянин день в 2025 году?

Дата Дня студента фиксированная, она не меняется от года к году. Поэтому Татьянин день 2025 студенты будут отмечать, как и всегда, 25 января.

Какого числа празднуется День студента, было на официальном уровне утверждено президентом России: соответствующий указ был подписал 25 января 2005 года.

Татьянин день 2025 выпадает на выходной день – субботу. Обычно этот праздник выходным не является.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День студента и Татьянин день – история

Международный день студента отмечается 17 ноября. В этот день в 1939 году в Праге студенты вышли на улицы города, чтобы провести демонстрацию против фашистских оккупантов.

У России свой День студента, который имеет второе название – Татьянин день. Он отмечается в день основания Московского университета, а ныне МГУ имени М. В. Ломоносова: указ о его учреждении императрица Елизавета Петровна издала именно 25 января, то есть по старому стилю 12 января, в 1755 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этот день Русская православная церковь отмечает память мученицы святой Татьяны. И такое совпадение не случайно. Указ "Об учреждении Московского университета" был составлен Иваном Шуваловым по инициативе Михаила Ломоносова, и считается, что Шувалов подал указ императрице на подпись именно в день именин своей матери Татьяны, чтобы порадовать ее. Так святая Татьяна стала покровительницей всех студентов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце XVIII века, в 1791 году, при Московском университете был создан храм, посвященный св. Татьяне. Каждый год, в день ее памяти 12 января, там проводили особую службу.

Праздником для всех студентов Татьянин день стал спустя почти сто лет, в 1850 году, когда Николай I издал повеление – праздновать 25 января как день студентов всех университетов.