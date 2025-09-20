Два природных радонариума нашли на Ставрополье

В результате двухлетних исследований ученые Пятигорского института Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) выявили природные радоновые эманатории на горах Бештау и Бык.
Руководитель исследования, профессор кафедры строительства отделения "Школа инженерии" Павел Сидякин подчеркнул, что это открытие имеет большой потенциал для создания новых курортных территорий на КавМинВодах.
"Одним из важных практических результатов исследования стало выявление возможности создания первого в России природного радонового эманатория на территориях гор Бештау и Бык. Это открытие имеет значительный потенциал для развития курортной зоны"
- Павел Сидякин
Благодаря финансированию проекта Российским научным фондом специалисты СКФУ смогли провести 50 экспедиций.
Отметим, что эманатории представляют собой созданные природой или человеком помещения, где пациенты могут проходить лечение путем вдыхания паров радона, который выделяется из земной коры.