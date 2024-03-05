Два крупных пожара в банях тушили в Ставрополе в праздники

Мартовские трехдневные выходные не обошлись без чрезвычайных происшествий в Ставрополе. В городе случились два крупных пожара – огонь охватил бани.

Длинные выходные на 8 марта принесли неприятности двум жителям Ставрополя, владеющим частными домами. В обоих случаях произошли пожары, и у обоих загорелись бани, сообщает краевое МЧС.

Деталей возгораний в ведомстве не уточнили. Известно лишь, что пострадавших и тем более жертв нет.

В МЧС пояснили, что причина одного пожара установлена – это печь в бане: ее оставили без присмотра. А вот в случае со вторым пожаром выяснить, от чего он начался, пока сложно: пламя уничтожило строение бани, оставив лишь пепел. Поэтому здесь причину установят эксперты.