Вестник Кавказа

На Ставрополье создали мини-трактор для дачников

На Ставрополье создали мини-трактор для дачников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские инженеры создали помощника для обладателей дач – это мини-трактор. Машина отлично справляется с такими видами работ, как плужение, культивация почвы, полив и многое другое.

В Ставропольском государственном аграрном университете инженеры сконструировали уникальное устройство, призванное упростить жизнь дачников Ставрополья – мини-трактор.

"Модель сельскохозяйственной машины рассчитана на использование в личных подсобных хозяйствах, тепличных комплексах, а также виноградниках и садовых участках в качестве универсального средства малой механизации. Мини-трактор оснащен гидронавесной системой, которая позволяет присоединять разные виды оборудования: плуг, картофелесажалку, картофелекопалку, культиватор, дисковую борону и другие орудия"

– пресс-служба вуза

В релизе отметается, что техника идеально подходит для использования на приусадебных участках, в садах, виноградниках и теплицах. Благодаря компактным размерам и маневренности, он способен эффективно выполнять различные задачи на участке.

Разработчики обращают внимание на то, что мини-трактор имеет сертификат экологической безопасности, кроме того, он экономичен в расходе топлива.

Благодаря мини-трактору можно быстро и качественно выполнить плужение, культивацию почвы, полив и другие работы.

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