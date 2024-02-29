На Ставрополье создали мини-трактор для дачников

В Ставропольском государственном аграрном университете инженеры сконструировали уникальное устройство, призванное упростить жизнь дачников Ставрополья – мини-трактор.
"Модель сельскохозяйственной машины рассчитана на использование в личных подсобных хозяйствах, тепличных комплексах, а также виноградниках и садовых участках в качестве универсального средства малой механизации. Мини-трактор оснащен гидронавесной системой, которая позволяет присоединять разные виды оборудования: плуг, картофелесажалку, картофелекопалку, культиватор, дисковую борону и другие орудия"
– пресс-служба вуза
В релизе отметается, что техника идеально подходит для использования на приусадебных участках, в садах, виноградниках и теплицах. Благодаря компактным размерам и маневренности, он способен эффективно выполнять различные задачи на участке.
Разработчики обращают внимание на то, что мини-трактор имеет сертификат экологической безопасности, кроме того, он экономичен в расходе топлива.
Благодаря мини-трактору можно быстро и качественно выполнить плужение, культивацию почвы, полив и другие работы.