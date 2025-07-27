Два клуба из Азербайджана и Армении вышли в 3-й раунд квалификации Лиги Конференций

"Араз-Нахчыван" и "Арарат-Армения" пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций. Их соперниками во 2-м раунде были команды из Греции и Румынии.

Азербайджанский футбольный клуб "Араз-Нахчыван" провел 31 июля ответную встречу против "Ариса" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Конференций. Игра проходила в Греции и завершилась вничью 2:2.

Голы в составе хозяев забили защитник Фабиано Лейсманн (62-я минута) и полузащитник Мончу (90-я). Азербайджанская команда ответила точными ударами полузащитника Шарля Боли (11-я) и нападающего Фелипе Силвы (38-я, с пенальти).

В матче недельной давности сильнее со счетом 2:1 был "Араз-Нахчыван". Таким образом, борьбу за выход в групповой этап турнира продолжит азербайджанская команда.

В свою очередь, "Арарат-Армения" встречался сегодня в Румынии с клубом "Университатя Клуж". Основное время матча закончилось вничью 1:1. На гол полузащитника хозяев Йово Лукича, забитый на 13-й минуте, гости ответили на 53-й минуте точным ударом защитника Камо Оганесяна.

Игра перешла в дополнительное время, в котором сильнее была армянская команда. Единственный мяч на счету нападающего Пола Айонго (117-я минута).

По сумме двух встреч в 3-й раунд квалификации вышла армянская команда.