ДТП в Сочи с туристами: есть погибшие

В Лазаревском районе Сочи случилась авария во время экскурсии, погибли два человека, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек во время поездки на экскурсионном автомобиле в Лазаревском районе Сочи, рассказали в краснодарском СУ СК РФ.

Под уголовное преследование попал 35-летний мужчина, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Согласно данным следствия, мужчина вместе со знакомыми оказывали услуги "джиппинга" туристам за деньги. Во время поездки на автомобиле "УАЗ" водитель превысил скорость, не справился с управлением и наехал на дорожную конструкцию.

"В результате происшествия, по имеющимся данным, погибли 2 человека, в том числе, несовершеннолетний, пострадали еще 6 пассажиров внедорожника, а также водитель автомобиля"

- СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает.