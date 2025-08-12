Экскурсионный автомобиль с туристами перевернулся в горах Сочи

В горах Сочи произошло ДТП с участием экскурсионного автомобиля с туристами. Среди пострадавших есть ребенок.В горах Сочи произошло ДТП с участием экскурсионного автомобиля с туристами. Среди пострадавших есть ребенок.

Экскурсионный автомобиль "УАЗ" с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи, есть пострадавшие, рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

"Сегодня, 17 августа 2025 года, в районе села Красная Воля произошло опрокидывание автомобиля экскурсионного автомобиля УАЗ, перевозившего группу туристов. В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний"

- прокуратура Краснодарского края

Причиной ДТП стало то, что водитель не смог справиться с управлением, передали в ведомстве.

В нем добавили, что все пострадавшие, включая ребенка, переданы в руки врачей и сейчас находятся под их наблюдением.