Экскурсионный автомобиль с туристами перевернулся в горах Сочи

В горах Сочи произошло ДТП с участием экскурсионного автомобиля с туристами. Среди пострадавших есть ребенок.В горах Сочи произошло ДТП с участием экскурсионного автомобиля с туристами. Среди пострадавших есть ребенок.
Экскурсионный автомобиль "УАЗ" с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи, есть пострадавшие, рассказали в прокуратуре Краснодарского края.
"Сегодня, 17 августа 2025 года, в районе села Красная Воля произошло опрокидывание автомобиля экскурсионного автомобиля УАЗ, перевозившего группу туристов. В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний"
- прокуратура Краснодарского края
Причиной ДТП стало то, что водитель не смог справиться с управлением, передали в ведомстве.
В нем добавили, что все пострадавшие, включая ребенка, переданы в руки врачей и сейчас находятся под их наблюдением.