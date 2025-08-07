ДТП с туристами в Египте: госпитализированы 30 россиян

В Египте в результате аварии с туристическим автобусом погибла одна женщина, в больницы с травмами доставлены около 30 россиян, рассказали в посольстве РФ.

Стало известно о пострадавших в ночном ДТП в Египте с российскими туристами, по данным посольства России в Каире, госпитализация потребовалась большинству находившихся в автобусе туристов.

Ранее сообщалось, что автобус врезался к ограждение и перевернулся, погибла одна российская туристка.

"Одна наша гражданка погибла, порядка 30 пассажиров были распределены по близлежащим больницам, преимущественно с незначительными травмами. Состояние одного из пострадавших средне тяжелое"

– посольства РФ в Египте

Всего в автобусе в момент аварии находились 40 туристов из России.

По данным телеканала Sada el-Balad, всего в ДТП пострадали 44 человека, из них четверо – граждане Египта.