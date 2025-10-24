Дорогу к порту Анаклия начнут строить в следующем году в Грузии

Старт строительства автодороги к глубоководному порту Анаклия запланирован на 2026 год. К объекту будет вести и железная дорога.

Строительство автомагистрали, по которой можно будет попасть к глубоководному порту Анаклия на грузинском побережье Черного моря, начнется в будущем году, рассказал глава Мининфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе.

Министр отметил, что его ведомство ведет плотное сотрудничество с Департаментом ГЖД, чтобы так или иначе синхронизировать прокладывание автомобильного и железнодорожного пути к порту.

"Чтобы в период, когда планируется сдать порт в эксплуатацию, дорожная и транспортная инфраструктура были к этому готовы"

– Реваз Сохадзе

Напомним, что ранее правительство Грузии издало распоряжение, в соответствии с которым в следующем году из бюджета Грузии будут направлены средства на строительство автодороги к порту Анаклия. "Грузинской железной дороге" Кабмин дал поручение построить к объекту железнодорожную ветку.