Порт Анаклия: Тбилиси доведет переговоры до конца – Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал ситуацию с глубоководным портом Анаклия, переговоры по строительству которого с китайско-сингапурским консорциумом должны были прийти к успешному завершению еще летом.

Переговоры с консорциумом по созданию глубоководного порта в грузинском городе Анаклия обязательно будут финализированы, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Речь идет о компании China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. (Китай и Сингапур). Предполагалось, что соглашение по строительству порта будет заключено самое позднее прошедшим летом.

Кобахидзе подчеркнул, что, хотя соглашение пока и не подписано, проект воплощается в жизнь, пока силами грузинской стороны, которая ведет работы по углублению дна и размещению волнорезов.

"Эти работы продолжаются. Конечно, мы доведем переговоры до конца"

– Ираклий Кобахидзе

Он также назвал причину, по которой переговоры продолжаются до сих пор. Глава правительства пояснил, что Тбилиси не торопится и стремится повести дело так, чтобы получить максимальную выгоду от проекта.

Напомним, что кроме упомянутого консорциума ни одна компания не заинтересовалась возможностью участия в проекте. Частный инвестор в рамках него получит долю в 49%.