Власти Грузии построят к порту Анаклия автомобильную и железную дороги

Автомобильная и железная дороги свяжут первый в стране глубоководный порт Анаклия с остальной Грузией: правительство страны уже подписало соответствующее распоряжение.

Власти Грузии построят автомобильную дорогу к первому строящемуся в стране глубоководному порту в Анаклия в регионе Самегрело – Земо Сванетии, в следующем 2026 году на эти цели будут выделены необходимые средства, говорится в распоряжении правительства.

Также власти Грузии поручили АО "Грузинская железная дорога" построить к порту железнодорожные пути и представить министерству финансов технико-экономическое обоснование с указанием необходимых средств на реализацию проекта, передает Sputnik Грузия.

Наличие новой продуманной инфраструктуры окажет серьезную роль в развитии экономики Грузии, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС, говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали о том, что строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года, соглашение об этом было подписано с бельгийской компанией Jan De Nul. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.