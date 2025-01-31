Вестник Кавказа

Дорога к Лагонаки обойдется Адыгее почти в 1 млрд рублей в этом году

Адыгея
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Адыгее на строительство участка дороги до Лагонаки будет направлено в этом году около 1 млрд рублей. Сейчас дорожные работы ведутся в горной местности.

Строительство дороги к курорту Лагонаки в Адыгее продолжается, в текущем году на эти цели будет направлено около 1 млрд рублей, поделился глава республики Мурат Кумпилов.

"Завершается строительство третьей очереди автодороги Гузерипль - плато Лагонаки. В этом году направим еще 972 млн рублей"

– Кумпилов

Он рассказал, что сейчас работы продолжаются в горной местности, развитие дорожной инфраструктуры в регионе делает передвижение как местного населения, так и туристов в Адыгее удобным и безопасным.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.