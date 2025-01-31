Дорога к Лагонаки обойдется Адыгее почти в 1 млрд рублей в этом году

В Адыгее на строительство участка дороги до Лагонаки будет направлено в этом году около 1 млрд рублей. Сейчас дорожные работы ведутся в горной местности.

Строительство дороги к курорту Лагонаки в Адыгее продолжается, в текущем году на эти цели будет направлено около 1 млрд рублей, поделился глава республики Мурат Кумпилов.

"Завершается строительство третьей очереди автодороги Гузерипль - плато Лагонаки. В этом году направим еще 972 млн рублей"

– Кумпилов

Он рассказал, что сейчас работы продолжаются в горной местности, развитие дорожной инфраструктуры в регионе делает передвижение как местного населения, так и туристов в Адыгее удобным и безопасным.