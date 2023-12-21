На Лагонаки появятся новые смотровые площадки

К лету 2025 года на плато Лагонаки в Кавказском заповеднике станет больше смотровых площадок. Их число вырастет до пяти.

На плато Лагонаки будут открыты две новые смотровые площадки к лету, сейчас таких площадок три, рассказали в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, передает ТАСС.

"В предстоящем турсезоне планируется создать еще две новые смотровые площадки на плато Лагонаки на территории заповедника - вблизи вышки МТС и на стоянке "Инструкторская щель""

– пресс-служба заповедника

На смотровых площадках будет предусмотрена необходимая инфраструктура, появятся информационные стенды о природе региона.