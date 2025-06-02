Дополнительный рейс Нальчик-Сочи запустят в августе

С августа из Нальчика будет совершаться дополнительный рейс в Сочи. Его планируют запустить в августе. Полеты будут производиться по вторникам и субботам.

Нальчикский аэропорт объявил о скором запуске дополнительного авиарейса в Сочи, информация об этом опубликована на официальном портале воздушной гавани столицы КБР.

Отмечается, что перелеты между двумя городами начнутся в августе текущего года. В аэропорту также уточнили, что дополнительный рейс в Сочи будет совершаться по субботам.

Там же добавили, что самолеты будут прилетать в Нальчик в 08:50 мск, а вылетать – в 09:50. Время пути составит порядка одного часа. Перелетами будет заниматься компания "Азимут".

Кроме того, в привычном режиме продолжит функционировать рейс по вторникам. Прилет в Нальчик запланирован на 22:35, а вылет из столицы Кабардино-Балкарии – в 23:35.