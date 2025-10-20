Дональд Трамп получил премию "Архитектор мира"

"Архитектор мира" – такой награды удостоил фонд Никсона президента США. Премию Трампу вручили в Белом доме спустя десять дней после того, как американский лидер не получил Премию мира.

Президент США Дональд Трамп был отмечен премией "Архитектор мира" от фонда Ричарда Никсона, 37-го президента США.

Трамп получил премию за 2025-2026 годы за успехи во внешней политике, в том числе за Авраамовы соглашения.

Награду американскому лидеру на торжественной церемонии в Овальном кабинете Белого дома вручили члены семьи Никсона и председатель правления фонда Никсона, посол Роберт Кобриен.

"Внешняя политика президента Трампа "Америка прежде всего" основана на активной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты были просто невероятными с точки зрения количества прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг по всему миру"

– сообщение фонда

Отметим, что 47-й президент США мечтал получить Нобелевсвую премию мира, но комитет в Осло посчитал более достойным другого кандидата – лауреат был назван 10 октября, им стала Мария Корина Мачадо.