Доллар упал ниже 79 рублей

Центробанк опустил курс доллара ниже 80 рублей. При этом Банк России установил курс евро выше 90 рублей.

Официальный курс доллара на завтра опустился ниже отметки в 80 рублей, данные приводит Центральный банк РФ, которые опубликованы на портале регулятора.

Американская валюта в четверг будет стоить примерно 79,75 рублей. Если курс доллара на среду, 21 мая, составил 80,31 рублей, то на завтра его стоимость упала на 56 копеек.

Стоит отметить, что падение американской валюты ниже 80 рублей в последний раз произошло в июне 2023 года.

При этом Банк России резко повысил курс евро с 89,97 рублей до 91,3 рублей (+1,33 рубля). Китайская валюта (юань) потеряла 7 копеек, ее курс на завтра составит 11,09 рублей.