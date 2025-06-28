Почему доллар вырос выше 80 рублей?

Доллар на Мосбирже поднялся выше 80 рублей. Центробанк не устанавливал курс американской валюты выше указанной отметки с 21 мая.

Доллар сегодня впервые за 1,5 месяца превысил отметку 80 рублей на Московской бирже, речь свидетельствуют данные Investing.

Речь идет об однодневном фьючерсе на курс с автопролонгацией. На торгах стоимость американской валюты достигала на максимуме 80,26 рубля.

Стоит добавить, что Банк России не устанавливал курс доллара выше 80 рублей с 21 мая текущего года.

России невыгоден слишком крепкий рубль

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прежде всего отметил, что пока рано говорить о том, что рубль начал долгосрочное снижение.

"Я думаю, это все-таки колебание на рынке. Пока не стоит говорить о том, что рубль начал последовательно снижаться. Но при этом надо иметь в виду, что мы не заинтересованы в крепком рубле, поскольку крепкий рубль – это снижение конкурентоспособности внутренней произведенной продукции по отношению к внешней. Продукция, поступаемая по импорту, становится дешевле и выигрывает конкурентную борьбу на внутреннем рынке и создает сложности для внутреннего производителя", – поведал Анатолий Аксаков

Он также акцентировал внимание на том, что правительству и Центробанку следует предпринимать шаги для того, чтобы рубль не укреплялся сильно.

"Более того, лучше бы он несколько ослабился для того, чтобы конкурентоспособность внутреннего производства была на соответствующем уровне. И очевидно, дефицит бюджета, который недавно был увеличен решением Госдумы, тоже работает на то, чтобы рубль имел тенденцию к ослаблению. Вполне возможно, что эти факторы так и сработают. Но пока говорить об устойчивом ослаблении рубля не приходится" – заявил глава думского комитета

Оптимальный курс – 100 рублей за доллар

Кроме того, он рассказал, каков оптимальный курс доллара на сегодняшний день.

"Со стороны рынка и специалистов звучало, что оптимальный курс сейчас – 100 рублей за доллар. Я думаю, что искусственно мы не будем понижать курс до этого уровня, но такая цифра звучит. По словам специалистов, 100 рублей за доллар – это оптимальный курс для сбалансирования внутреннего производства в конкурентной среде", – объяснил руководитель комитета

Он также добавил, что осенью доллар скорее всего будет стоить меньше 90 рублей.