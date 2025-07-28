Договоренности между ЕС и США начали действовать – ЕК

Договоренности соглашения между ЕС и США о тарифах начали действовать. Об этом заявил представитель ЕК.

Договоренности соглашения между Евросоюзом и США уже действуют, заявил высокопоставленный представитель Еврокомиссии, вовлеченный в переговоры с Вашингтоном. Это означает, что теперь на европейский экспорт в Штаты действуют тарифы в 15%.

Он не назвал точные сроки, когда будет обнародовано совместное заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа, которое письменно закрепит достигнутые в Шотландии договоренности.

"Мы находимся в чрезвычайно важной ситуации. Конечно, я бы хотел представить вам сегодня совместное заявление, но фактически мы можем уже продемонстрировать эффективные результаты этого заявления"

- представитель Еврокомиссии

По его словам, Европа смогла "вздохнуть с облегчением", так как нынешняя ситуация и последующие договоренности могли быть значительно хуже.

Стороны продолжают работать над оформлением соглашения, передал представитель ЕК и добавил, что для некоторых секторов, включая европейский автопром, продолжают действовать пошлины в размере 25% плюс 2,5%, однако это скоро изменится.