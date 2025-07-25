США и ЕС достигли торгового соглашения

Вашингтон и Брюссель пришли к торговому соглашению, рассказал Трамп после встречи с фон дер Ляйен. По его словам, это самая крупная сделка в истории.

Торговое соглашение между США и Евросоюзом достигнуто, об этом после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент США Дональд Трамп.

ЕС не будет взимать пошлины на товары из США, при этом пошлина на европейский товары, ввозимые в Штаты составит 15%. Пошлина на сталь и алюминий из Европы останется прежней и составит 10%.

По словам Трампа, достигнутая сделка - самая крупная в истории.

В рамках сделки ЕС инвестирует в США $600 млрд и закупит нефти, СПГ и ядерного топлива на $750 млрд, также приобретет военную технику.

Фон дер Ляйен отметила, что соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира "вселяет уверенность в неопределенные времена, обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики".

Ранее Штаты установили крайний срок для заключения сделки - 1 августа. Если бы договоренности не удалось достигнуть к этому времени, пошлины США на все товары из ЕВ составили бы 30%.