Дмитрий Солонников: необходимо открытое расследование инцидента в Екатеринбурге

Директор Институт современного государственного развития Дмитрий Солонников в видеоинтервью "Вестнику Кавказа" призвал к прозрачному расследованию задержания граждан в Екатеринбурге, в ходе которого погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Он подчеркнул, что это позволит разрешить кризис, возникший в российско-азербайджанских отношениях.

Для нормализации российско-азербайджанских отношений крайне важно прозрачное расследование всех обстоятельств инцидента в Екатеринбурге, где при задержании погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Как урегулировать кризис?

"Для России важно в этой ситуации провести тщательное расследование, что же на самом деле произошло в Екатеринбурге – не замалчивать ситуацию, а максимально открыто представить реальные факты. Нужны не предположения "может быть, было так", а объективные данные, с демонстрацией документов, в том числе подтверждение, что задержанные являются членами преступной группировки", - прежде всего сказал он.

"К сожалению, задержание не фиксировалось на видео. К примеру, в Санкт-Петербурге только что прошли задержания силами ФСБ людей, которые подозреваются в коррупции, из депутатского корпуса и глав районов, и все зафиксировано: есть видео, есть фотофиксация, и видно, что никакого насилия и никакого ущерба здоровью нанесено не было. Если бы такая фиксация была в Екатеринбурге, это было бы прекрасно. Если она все-таки есть, ее нужно найти и показать. А если нет, значит, надо выяснять, почему не велась видеофиксация и как тогда происходило задержание", - обратил внимание Дмитрий Солонников.

"Самое главное – не пытаться что-то скрыть и замолчать ситуацию, а максимально публично представить материалы. Это важно для обеих сторон. Если будет безусловная вина со стороны задержанных, это признает Азербайджан. Если будут выявлены нарушения со стороны тех, кто задерживал, значит, нужно это признать России. Это серьезнейшая ситуация, которую необходимо открыто разбирать здесь, у нас, ожидая, что то же самое будет происходить и со стороны Азербайджана и там тоже будут представлены документы", - подчеркнул политолог.

"Именно максимальная публичность, открытость, включенность каждой из сторон в расследование другой стороны будет вести к тому, что ситуацию удастся нивелировать. Разобраться в инциденте и решить все вместе. Тогда, да, можно выстраивать дальнейшее конструктивное взаимодействие", - указал Дмитрий Солонников.

Три вектора Москвы

Директор Института современного государственного развития предупредил, что на российском пространстве сейчас будет действовать три разноправленных подхода к перспективам российско-азербайджанского союзничества.

"Первый вектор – работа над возвращением отношений из создавшейся конфронтации на те рельсы делового, конструктивного сотрудничества, которое было вплоть до конца 2024 году и намечалось весной 2025 года. Сторонники этого вектора будут стремиться восстановить добрые отношения и сохранить те экономические проекты, которые без сомнения выгодны и России, и Азербайджану", - сообщил он.

"Второй вектор – попытка замять ситуацию, сделать вид, что ничего не произошло, не проводить расследование по инциденту в Екатеринбурге и стараться не замечать расследование, которое будет в связи с исследованием тел, привезенных в Баку, проводиться в Азербайджане", - продолжил Дмитрий Солонников.

"Третий вектор, и его мы уже видим, – это активизация политических групп, настроенных на конфронтацию с Азербайджаном. Они будут пытаться раскрутить скандал в интересах либо Армении, либо ряда кланов внутри Москвы, и максимально обрушить все контакты России и Азербайджана вплоть до остановки проекта "Север-Юг" и прекращения добрых личных отношений президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Такие люди есть, и они будут стараться разрушить все, что было построено Владимиром Путиным в российско-азербайджанских связях", - отметил политолог.

"Между этими тремя векторами сейчас развернется противостояние, каждый будет бороться за себя, потому что у них противоречащие интересы и разные образы будущего российской политики на Южном Кавказе. Москва заинтересована в сохранении отношений с Баку, но есть политические силы, и мы видим их в публичном пространстве, которые против этого", - заключил Дмитрий Солонников.