Вестник Кавказа

Дипломаты РФ в Грузии почтили память павших героев ВОВ

Гвоздики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дипломаты от Секции интересов РФ в Грузии возложили цветы к мемориалу погибших героев Великой Отечественной войны в Тбилиси.

Российские дипломаты в Грузии, которые представляют интересы РФ при посольстве Швейцарии, почтили память павших героев Великой Отечественной войны. 

Дипломаты возложили цветы к братской могиле на Кукийском кладбище в Тбилиси. В церемонии также принял участие исполняющий обязанности главы Секции интересов РФ в Грузии Андрей Воскобойников. 

 "Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях сражений, тем, кто ковал Победу в тылу. В этой страшной войне народы Советского Союза потеряли, по разным источникам, более 27 миллионов человек, одна только Грузинская ССР отправила на фронт 700 тысяч своих сынов, из которых только половина вернулась домой. Священный долг для нас всех сегодня - сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям"

– Андрей Воскобойников

Отметим, что в Грузии 9 мая отмечается День Победы на фашизмом. Официальные торжества проходят в парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе в Тбилиси, передает РИА Новости.

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