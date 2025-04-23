Вестник Кавказа

Ветераны ВОВ получили медали в преддверии 80-летия Победы в Казахстане

Ветераны ВОВ получили медали в преддверии 80-летия Победы в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане вручили медали ветеранам ВОВ. Награды участникам военные передали военнослужащие одной из воинских частей.

Военнослужащие Казахстана передали медали ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 80-летия Победы и в рамках акции "100 дней до Победы". Об этом сказано в сообщении МВД страны.

"Гвардейцы посетили участников войны Анатолия Буркова и Екатерину Горковенко, поздравив их с наступающим праздником. В знак уважения перед ветеранами организовали торжественный марш и исполнили патриотические песни. От имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева ветеранам вручили памятные медали"

– пресс-служба ведомства

В ходе встречи ветераны поделились воспоминаниями и поблагодарили военнослужащих за внимание.

Военный парад по случаю 80-летия Победы в ВОВ пройдет в Астане уже завтра. В нем будут участвовать более 4 тыс человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мероприятие к 80-летию Победы в ВОВ прошло в МГУ в Ереване

Мероприятие к 80-летию Победы в ВОВ прошло в МГУ в Ереване

Мустафаев провел встречу с азербайджанскими военнослужащими в Москве

Мустафаев провел встречу с азербайджанскими военнослужащими в Москве

Посольство РФ в Баку поздравило блокадниц от имени Путина

Посольство РФ в Баку поздравило блокадниц от имени Путина

Владимир Путин сердечно поздравил Ильхама Алиева с 80-летним юбилеем Великой Победы

Владимир Путин сердечно поздравил Ильхама Алиева с 80-летним юбилеем Великой Победы

В Астане появился новый яблоневый &quot;Сад памяти&quot;

В Астане появился новый яблоневый "Сад памяти"

3 самых загадочных кладбища в Армении: немецких пленных, евреев, молокан

3 самых загадочных кладбища в Армении: немецких пленных, евреев, молокан

Лучшие фото апреля 2025: Пасха, крепость Ахалцихе, репетиция Парада Победы

Лучшие фото апреля 2025: Пасха, крепость Ахалцихе, репетиция Парада Победы

Память грузинских летчиков увековечили в Ингушетии

Память грузинских летчиков увековечили в Ингушетии

Моди не приедет на 9 мая в Россию

Моди не приедет на 9 мая в Россию

Визит Си Цзиньпина в Москву подтвердили в Кремле

Визит Си Цзиньпина в Москву подтвердили в Кремле

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы