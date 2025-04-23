Ветераны ВОВ получили медали в преддверии 80-летия Победы в Казахстане

В Казахстане вручили медали ветеранам ВОВ. Награды участникам военные передали военнослужащие одной из воинских частей.

Военнослужащие Казахстана передали медали ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 80-летия Победы и в рамках акции "100 дней до Победы". Об этом сказано в сообщении МВД страны.

"Гвардейцы посетили участников войны Анатолия Буркова и Екатерину Горковенко, поздравив их с наступающим праздником. В знак уважения перед ветеранами организовали торжественный марш и исполнили патриотические песни. От имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева ветеранам вручили памятные медали"

– пресс-служба ведомства

В ходе встречи ветераны поделились воспоминаниями и поблагодарили военнослужащих за внимание.

Военный парад по случаю 80-летия Победы в ВОВ пройдет в Астане уже завтра. В нем будут участвовать более 4 тыс человек.