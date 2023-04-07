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Девушка неудачно прыгнула в каньон в Дагестане

Девушка неудачно прыгнула в каньон в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристка пострадала в результате экстремального прыжка с каньона Цолотль в Дагестане. Она госпитализирована с многочисленными травмами.  В отношении организаторов прыжков возбуждено уголовное дело.

Во время экстремального прыжка с каньона Цолотль в Дагестане пострадала девушка. По данным пресс-службы следственного управления СК России по региону, она, потеряв равновесие, ударилась о скалу.

По факту ведется разбирательство: в отношении организаторов прыжков возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что подозреваемый надел на девушку альпинистское снаряжение, однако инструктаж по технике безопасности должным образом не провел.

В результате, девушка оступилась и упала в обрыв. При падении она ударилась о каменную стену. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы и ушибы.

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