Девдоракское ущелье обезопасили от селевых потоков

В Девдоракском ущелье уровень опасности схода селей минимальный. После вчерашних интенсивных дождей затор устранен.

Уровень опасности селевых потоков в Девдоракском ущелье минимальный, рассказали в Национальном агентстве охраны окружающей среды Грузии.

"Интенсивные атмосферные осадки, выпавшие в Казбегском муниципалитете 31 июля, вызвали формирование селевых потоков в притоках реки Терек. Мощный селевой поток перегородил русло реки в правом притоке Терека у села Цдо"

- Национальное агентство охраны окружающей среды Грузии

Уточняется, что на данным момент затор устранен.

Напомним, что накануне из-за схода селя на территории Грузии был закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" на границе с Россией. Вследствие этого в очереди скопились свыше 3 тыс автомобилей и грузовиков.

Движение всех автомобилей разрешено в обоих направлениях с 6:40 по московскому времени.