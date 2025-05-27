Девять дагестанских вольников выступят на Первенстве Европы

Юношеская сборная России выступит на Первенстве Европы в Северной Македонии. В состав национальной команды вошли девять дагестанских борцов.

Девять воспитанников дагестанской школы борьбы вошли в состав юношеской сборной России для участия в Первенстве Европы, которое пройдет в июне в Северной Македонии, сообщили в Федерации борьбы Дагестана.

Сборная страны до 17 лет под руководством Ислама Калаева выглядит так: Умар Рабаданов (45 кг), Умар Магомедов (48 кг), Махач Абдулаев (55 кг), Абдула Делеков (60 кг), Магомед Исаев (65 кг), Ислам Джамалутдинов (71 кг), Магомед Абдусаламов (80 кг), Абдуразак Шабанов (92 кг) и Магомедрасул Омаров (110 кг).

Отметим, что на прошедшем в апреле чемпионате Европы по борьбе сборная Россия добыла 17 медалей, из них 10 золотых.