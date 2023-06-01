Детям Москвы стали вручать подарки за храбрость

Опубликовано: 23:20, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В московских поликлиниках для детей началась акция "Подарок за храбрость". Юным пациентам уже вручили первый призы. Власти решили таким образом скрасить посещения детьми врачей.

Московский градоначальник Сергей Собянин объявил о начале акции для самых маленьких жителей российской столицы "Подарок за храбрость".

Власти города решили таким образом скрасить посещение детьми московских медицинских заведений. За походы юным храбрецам будут вручать памятные подарки.

"Создаем доброжелательную атмосферу в медучреждениях по новому стандарту московских поликлиник. Уверен, что успех в лечении нередко зависит и от профессионализма врачей, и от эмоционального настроя пациента"



– Сергей Собянин.

Стоит добавить, что в акции принимает участие любой ребенок. Он может уйти от врача с наклейкой на телефон, брелоками или магнитной закладкой.