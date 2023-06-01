Когда начинается купальный сезон в Москве?

Опубликовано: 11:32, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наступивший июнь не порадует москвичей и гостей столицы. Погода будет слишком холодной для первого месяца лета.

Купальный сезон в Москве, по всей видимости, откладывается, поведал ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Каким будет июнь 2023 года в Москве?

По словам Евгения Тишковца, жители Центральной России почувствуют настоящее лето еще не скоро.

После первых двух июньских дней, которые будут вполне теплыми, ожидается серьезное и длительное похолодание. В итоге метеорологи ожидают, что среднемесячная температура окажется ниже нормы. Как правило, в июне по ночам бывает от +9 до +14, днем воздух прогревается максимум до +24, передает РИА Новости.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда можно будет купаться в Москве?

"Особенно провальной по температуре будет первая декада июня с температурным фоном на три-пять градусов холоднее показателей метеостатистики. А значит, купальный сезон на неопределенный период будет сдвинут вправо"

– Евгений Тишковец

Синоптик добавил, что, согласно прогнозу, июнь будет не только прохладным, но и засушливым. Дефицит осадков составит около 30%.