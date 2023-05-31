Холод, гроза и град придут в Москву в пятницу

Опубликовано: 20:17, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Похолодание ожидается в Москве уже в самое ближайшее время. Весенняя, а не летняя погода продержится в столице на протяжении нескольких дней, рассказали в Гидрометцентре. Стоит готовиться также к дождям и граду.

Резкое похолодание и в целом ухудшение погоды ожидается в Москве уже с пятницы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

По словам Романа Вильфанда, на центральную Россию идут воздушные массы из холодных полярных регионов. И если завтра в городе будет еще по-летнему тепло - до +23 градусов, то уже 2 июня после обеда воздух с севера принесет похолодание. Вдобавок пройдут дожди, прогремит гроза. В Москве выпадет град, ветер может усилиться до 17 м/с, передает "Интерфакс".

Погода на выходные в Москве

В результате, обратил внимание Вильфанд, в субботу днем будет очень холодно - воздух прогреется максимум до +14. По-прежнему будет дождливо. Ветер утихнет, но совсем немного - до 15 м/с.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптик пояснил, что такая погода больше характерна для апреля, точнее, для его второй половины - температура воздуха ниже обычной июньской на 5 градусов.

В воскресенье давление вырастет, дождь ослабнет, а вот холодно будет по-прежнему - ночью до +4 градусов. Днем потеплеет, но всего до +15, добавил научный руководитель погодного ведомства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода на следующую неделю

В начале новой недели тепло вернутся в столицу, успокоил синоптик: 5 и 6 мая будет уже вполне комфортно - от +16 до +21 градуса.

"Но все равно, поскольку низкие ночные температуры, температура в начале месяца будет на 3-4 градуса ниже нормы. И вплоть до середины следующей недели и резкого потепления не прогнозируется"

– Роман Вильфанд