Стихийные бедствия в Москве вероятны в пятницу

Опубликовано: 19:24, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специалисты Гидрометцентра предупреждают об опасной погоде в Москве и Подмосковье в пятницу. Не исключены стихийные бедствия, вызванные шквалистым ветром и сильной грозой.

Опасная погода будет стоять завтра в Москве, ветер, гроза и град могут нанести реальный ущерб.

Оранжевый уровень погодной опасности в столице и области на 2 июня объявили метеорологи.

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба"

– Гидрометцентр

Ветер до 20 м/с и гроза с градом обрушатся на мегаполис с 13.00 до 21.00. В области аналогичный прогноз будет действовать с самого утра - с 09.00 и до 21.00.

Ураганы и шквалистые ветры чаще всего происходят в Москве в начале июня, это связано с особенностями температурного режима в это время года.