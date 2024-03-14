Молодежь Карачаево-Черкесии объединят семь центров

Власти Карачаево-Черкесии приняли решение создать в городах и селениях республики сеть молодежных центров, которые объединят молодых людей для достижения общих целей и обсуждения общих интересов и увлечений.

У молодых людей в Карачаево-Черкесии (КЧР) в течение двух лет появится свое пространство – для них будет создана своя специальная инфраструктура, которая объединит юношей и девушек по интересам, увлечениям и целям в жизни, сообщил сегодня министр по делам молодежи КЧР Ибрагим Тоторкулов.

"В частности, в городе Черкесске откроется Единый республиканский центр по работе с молодежью. Идея создания этого центра заключается в том, что все региональные отделения федеральных молодежных организаций будут находится в одном здании"

- Ибрагим Тоторкулов

Не секрет, что зачастую молодежь объединяет улица – в центрах же ее будет объединять военно-патриотическое воспитание, организация "Движение первых", центр добрых дел "ДоброЦентр", по своим интересам смогут объединиться молодые семьи, а по интересу к науке – члены студенческих отрядов, передает "Интерфакс".

Не останутся вне поля деятельности и студенческие сообщества – они объединятся в двух крупнейших государственных вузах региона, в Северо-Кавказской государственной академии и Карачаево-Черкесском государственном университете имени Алиева.

Не будут забыты и молодые люди в небольших городах и селениях - центры откроются и в городе Карачаевске, и в станице Зеленчукской, и в ауле Хабез, добавил министр.