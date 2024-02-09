В Карачаево-Черкесии заработает центр трудоустройства для студентов и выпускников

В Карачаево-Черкесии в августе откроется региональный центр, в котором студенты и выпускники смогут пройти стажировку у крупных региональных компаний. Инициатива направлена на помощь молодым специалистам в трудоустройстве.

Власти Карачаево-Черкесии в 2024 году планируют запустить региональный центр стажировки и трудоустройства для студентов и выпускников образовательных учреждений. Эта инициатива призвана помочь молодым специалистам успешно начать свою карьеру, получив необходимый опыт и поддержку от экспертов.

«Хотим открыть центр в августе – сентябре. В тестовом режиме попробуем разные направления и форматы работы. За четвертый квартал этого года планируем организовать стажировку и трудоустроить 30 человек»

– министр по делам молодежи Карачаево-Черкесии Ибрагим Тоторкулов.

По словам чиновника, главная цель открытия регионального центра стажировки и трудоустройства – обеспечить студентам и выпускникам возможность получить практические навыки в своей области специализации, а также помочь им найти работу, соответствующую их квалификации. Это позволит молодым специалистам быстрее адаптироваться на рынке труда и повысит шансы на успешную карьеру.

Центр стажировки откроется в августе-сентябре. В начальном тестовом режиме будут опробованы различные направления и форматы работы. К четвертому кварталу 2024 года планируется организовать стажировку и трудоустроить уже 30 человек.

Далее министр отметил, что работа центра в основном будет ориентирована на частные предприятия.

«Больший упор будем делать на стажировку студентов и трудоустройство выпускников в коммерческом секторе. У нашего проекта уже есть несколько якорных партнеров, в их числе крупные местные предприятия»

– министр по делам молодежи Карачаево-Черкесии Ибрагим Тоторкулов.

Глава ведомства подчеркнул, что открытие центра стажировки и трудоустройства будет огромным преимуществом для студентов и выпускников. Они смогут применить полученные знания на практике, наладить связи с потенциальными работодателями, а также получить ценный опыт работы в своей сфере. Это поможет им увереннее стартовать свою карьеру и успешно войти на рынок труда.