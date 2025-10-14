Десятки человек задержаны за нарушения на митингах в Тбилиси

Несколько десятков человек задержали в последние пять дне в Тбилиси за нарушения во время протестных акций. Ох обвиняют в перекрытии движения в центре города.

За последние пять дней сотрудники полиции задержали в Тбилиси 29 человек, обвиняемых в нарушениях правил проведения протестных акций. Об этом сказано в сообщении, распространенном 1 ноября МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что задержанные перекрывали проспект Руставели.

"Они обвиняются в незаконном перекрытии движения на проспекте Руставели. Задержанные не подчинились неоднократным призывам полиции"

– МВД республики

Напомним, в октябре власти Грузии представили пакет законопроектов, предусматривающий усиление мер ответственности для граждан, нарушающих порядок во время митингов.