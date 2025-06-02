Вестник Кавказа

Депутаты подрались в парламенте Армении

Депутаты подрались в парламенте Армении
© Фото: парламент Армении
Драка вспыхнула сегодня на заседании Национального собрания Армении. Столкновения были массовыми – в них приняли участие сразу несколько депутатов.

Массовая драка случилась сегодня в армянском парламенте в Ереване, подробности инцидента озвучили СМИ.

Потасовка разразилась после того, как с трибуны выступил представитель оппозиции Артур Саркисян – в скором времени его могут лишить депутатской неприкосновенности и взять под арест.

В ходе выступления он выразил мнение, что исход его дела предрешен, поэтому он хочет оставшееся на свободе время провести с семьей. Закончив речь, Саркисян попытался уйти из зала заседаний, но в этот момент случилась словесная перепалка, а затем и драка. Ее участники наносили удары руками и ногами, кидали друг в друга бутылки и даже использовали удушающие приемы.

Стычку не сразу смогли остановить сотрудники Службы госохраны, а также помощники депутатов от правящей силы. Для снятия напряженности был объявлен перерыв, но, несмотря на это, столкновения продолжались в течение некоторого времени и за стенами зала.

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