Потасовка произошла в парламенте Армении

В парламенте Армении произошла очередная перебранка, переросшая в потасовку. Она началась после резонансного заявление бывшего соратника премьер-министра республики.

Депутаты парламента Армении устроили потасовку. Об этом пишут 3 июля местные средства массовой информации.

Она произошла после того, как бывший соратник действующего премьер-министра Овик Агазарян обратился к России с призывом не вестись на провокации из Еревана.

"Я прошу, призываю российскую сторону не поддаваться на нашу провокацию"

– Овик Агазарян

Его слова не понравились депутатам правящей фракции "Гражданский договор", начавшим кричать "позор" депутату, когда он покидал парламентскую трибуну.

В какой-то момент депутаты вскочили со своих мест. Началась перебранка, переросшая в итоге в потасовку. Сильнее всех возмущался глава постоянно комиссии по вопросам евроинтеграции Арман Егоян, обвинивший Агазаряна в том, что тот обслуживает интересы другой страны. В свою очередь, Агазарян кинул бутылку с водой в депутата, который выкрикивал в его адрес нецензурное ругательство.

После этого вице-спикер парламента РА Акоп Аршакян удалил бывшего соратника главы правительства из зала заседаний, запретив принимать участие в работе парламента. Егояну было вынесено предупреждение.